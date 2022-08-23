Тушение пожара продолжалось всю ночь, работу спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия.

Лесной пожар, вспыхнувший в Каменском районе 22 августа, удалось локализовать 23 августа в 08.50. Но тление на территории продолжается. Огнем было охвачено 54 гектара. Об этом сообщает минприродыро.рф.

В тушении пожара в настоящее время задействованы 471 человек и 75 единиц техники. Привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета.

Работы по тушению лесного пожара продолжаются.

Напомним, что в 14.28 на пульт пожарной охраны поступила информация о загорании на землях лесного фонда и землях населенных пунктов в Каменском районе. Изначально площадь пожара была на 0.5 га, за восемь часов она увеличилась до 54-х га.