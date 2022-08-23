анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 24 августа!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 34-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- А хутора отбили. 22 августа спасатели МЧС двадцать часов боролись со стихией, чтобы уберечь от большой беды хутора Диченский, Лесной, садовые участки каменчан. Огонь при поддержке жары и ветра слизал 54 гектара калитвенского леса »3
- В Каменском суде большая перестановка. Президент Путин своим указом назначил нового председателя суда в Каменске »2
- Правильно ли закрыли виадук? Прокуратора проверяет действия чиновников Каменска. »2-3
- Мусор — это может быть красиво. Представляете, в некоторых соседних с Каменском городах уже знают, что такое «мусорная» цивилизация. Давайте хоть посмотрим со стороны »20-21
- Играли в хоккей, мечтали об индейцах. В какие игрушки играли каменские мальчишки в СССР »12
- Пустырь отдали детям. В Старой Станице на ул. Блинова, на месте развалин старой школы, построили многофункциональную площадку для игры в футбол, волейбол и баскетбол »14