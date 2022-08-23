Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не перестает набирать результативные действия в текущем сезоне за столичный клуб.

За четыре игры с начала сезона Лиги 1 нападающий французского клуба совершил уже шесть результативных действий. 21-го августа в матче третьего тура чемпионата Франции 35-летний аргентинец забил и отдал голевой пас. Встреча с «Лиллем» завершилась с разгромным счетом 7: 1 в пользу «парижан». Следующий матч «Пари-Сен Жермен» проведет на домашнем поле «Парк де Пренс», где сыграет с клубом «Монако». За прогнозами на матч следите на Vseprosport.ru.

Ранее Лионель Месси забил «Нанту» (4: 0) в Суперкубке Франции, а затем оформил дубль и отдал голевой пас в игре с «Клермоном» (5: 0) в чемпионате Франции.

Аргентинский футболист перешел в состав «ПСЖ» в августе 2021 года. Срок контракта с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления на сезон. До этого Лионель Месси выступал за «Барселону». В составе испанского клуба он стал обладателем более тридцати трофеев, включая десять титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

По результатам трех туров Лиги 1 сезона 2022/2023 «Пари-Сен Жермен» набрал девять очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата.

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