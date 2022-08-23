Какой сегодня день: даты и события 23 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 августа 2022 года.
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Ежегодно 23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель».
- Лаврентьев день. В этот день чтится память святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служившего в качестве архидиакона римской христианской общины. Согласно житию, Лаврентий происходил из города Оска на территории современной Испании и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы; ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных.
Когда император Валериан объявил гонения христиан, многих священников казнили, а простых христиан лишали имущества и изгоняли из городов. Одной из первых жертв стал наставник Лаврентия, обезглавленный по приговору правителя. Идя на смерть, Сикст предсказал своему ученику, что вскоре и он последует по его пути, и велел продать все церковные сокровища и раздать деньги нуждающимся христианам. И действительно, вскоре Лаврентия бросили в темницу, где он совершал чудеса, исцелял больных и тем самым многих обратил в свою веру.
Когда римский префект потребовал отдать сокровища церкви государству, Лаврентий попросил три дня срока. За это время он раздал имущество беднякам, а после заявился к правителю с толпой нищих и калек, сказав: «Вот истинные сокровища церкви». Разгневанный префект приказал подвергнуть Лаврентия жестоким пыткам, от которых святой и умер.
Русская православная церковь в этот день также поминает местночтимого святого — юродивого Лаврентия Калужского, жившего в 15–16 веках. По преданию, его дар помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Около места погребения святого Лаврентия построен Лаврентьевский монастырь.
В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней. Поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.
В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», — говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.
Именины в этот день
- Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман
Знаменательные даты и события
- 1913 В Копенгагене открыт памятник Русалочке
- 1935 Принято решение о замене двуглавых орлов на башнях московского Кремля пятиконечными звездами
- 1939 Подписан пакт Молотова – Риббентропа
- 1943 Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге
- 1979 Советский артист балета Александр Годунов объявил о своем решении не возвращаться в СССР
Персоны
- 1736 — 1806
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российский император (1740-1741)
- 1797 — 1846
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русский поэт, декабрист, товарищ Пушкина по Царскосельскому
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русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства
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советский и российский ученый-эколог, общественный деятель
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