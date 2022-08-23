Инициативу Роспотребнадзора о возвращении к масочному режиму поддержал губернатор В. Голубев.

В своем телеграм-канале глава донского региона сообщил, что эпидситуация в Ростовской области осложняется. Роспотребнадзор рекомендует возобновить масочный режим.

Действительно, в последнее время на Дону был отмечен серьезный рост коронавирусной инфекции. Например, 20 августа за сутки в регионе заболели 1232 человека. Это очень высокий показатель, который регистрировался в конце 2021 года. И хотя 22 и 23 августа таких резких скачков не наблюдалось, а количество заболевших за сутки колебалось от 331 до 478, скорее всего возобновления ограничений избежать не получится.

Уточним, что ношение масок пока только рекомендация. По состоянию на 23 августа официально масочный режим в Ростовской области не введен.