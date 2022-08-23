23 июля на объекте побывали первый замглавы администрации города Сергей Сухарев и городской прокурор Александр Коростылев.

Как сообщает городская администрация, на стройплощадке детского сада на 120 мест, расположенного на ул. Освобождения, 123а, продолжаются работы по благоустройству территории: ведется покраска помещений, устанавливаются малые архитектурные формы и сантехника, изготавливаются секции ограждений, монтируются теневые навесы и слаботочная система.