Самый титулованный футбольный клуб Италии «Милан» заключил контракт с компанией Betsson.

Теперь шведская компания станет официальным региональным партнером команды «Милан» в Латинской Америке. По условиям соглашения Betsson получит право на размещение своего логотипа на светодиодных панелях стадиона «Сан-Сиро». Кроме того, логотип можно будет увидеть на официальном сайте футбольного клуба и в приложении. С подробным обзором гемблинговой компании можно ознакомиться здесь.

Благодаря данному контракту Betsson сможет повысить узнаваемость бренда в Латинской Америке. «Милан», в свою очередь, подтверждает свой глобальный характер и ориентацию на исторически важный рынок, из которого происходит много известных звезд клуба — Кака, Роналдиньо и многие другие.

За последнее время компания смогла укрепить позиции в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Мексике и Перу. Сотрудничество с одним из успешных клубов мира, фанатский корпус которого в регионе насчитывает более 75 миллионов человек, стало очередным шагом в развитии организации.

В Серии А сезона 2021/22 «Милан» завоевал чемпионский титул, ставший для клуба 19-м по счету.

В текущем сезоне чемпионата Италии «красно-черные» набрали 4 очка и занимают 3-ю строчку в турнирной таблице лиги. После 2-х туров чемпионата лидирует команда «Наполи».

на правах рекламы

18+