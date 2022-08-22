Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал общее фото с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе после потрясающей победы над «Лиллем».

Матч, прошедший в рамках 3-го тура чемпионата Франции, завершился с разгромным счетом 7:1 в пользу столичного «ПСЖ». Многие БК, с бонусами которых можно ознакомиться по ссылке, считали «парижан» очевидным фаворитом.

«Потрясающий вечер. Вперед, «ПСЖ», — подписал фото Неймар на своей странице в социальной сети.

Столь позитивное фото и подпись к ней не может не радовать, ведь совсем недавно у Неймара и Мбаппе произошел конфликт. Килиан на эмоциях обратился к руководству клуба с просьбой продать бразильца.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из испанской «Барселоны». Стоимость контракта составила 222 миллиона евро. Мбаппе стал нападающим французского клуба в 2018 году, перейдя из «Монако» за 180 миллионов евро. 23-летний футболист официальный штатным пенальтистом «ПСЖ».

По результатам 3-х туров чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» является единоличным лидером в турнирной таблице Лиги 1. В следующем матче «парижане» примут на домашнем поле команду «Монако». Встреча состоится 28-го августа на стадионе «Парк де Пренс».

на правах рекламы

18+