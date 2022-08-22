21-го августа в матче 6-го тура Российской премьер-лиги питерский клуб «Зенит» принимал на домашнем поле команду «Торпедо».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ознакомиться с расписанием матчей следующего тура РПЛ можно по ссылке https://odds.ru/football/tournament/russia/premier-league/11/calendar/.

В игре 6-го тура москвичам довольно продолжительное время удавалось удерживать ничью. Счет в игре был открыт только на 84-й минуте — гол забил нападающий «сине-бело-голубых» Иван Сергеев. На 87-й минуте бразильский футболист Малком поставил победную точку во встрече. В результате матч завершился со счетом 2:0.

Команда Сергея Семака набрала 14 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице российского чемпионата. Московский клуб «Торпедо» с одним очком расположился на 15-й строчке лиги.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостевом матче с екатеринбургским «Уралом», а «Торпедо» примет команду «Краснодар».

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