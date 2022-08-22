25 августа стартует очередной этап программы доступных путешествий. Купить готовый тур, круиз или проживание в отеле с кешбэком можно до 23.59 10 сентября, сообщает региональная пресс-служба.

Согласно условиям программы, следует оплатить поездку картой «Мир» в период с 25 августа до 10 сентября текущего года. Путешествие в любой регион России должно длиться не менее четырех дней (трех ночей) и проходить в период с 1 октября до 25 декабря текущего года. В круиз можно отправиться с 1 сентября и до закрытия навигации, но не позднее 25 декабря.

Количество транзакций не ограничено – кешбэк можно получить за каждую поездку.

Возврат 20% на карту платежной системы «Мир» начисляется за туры, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, представленных на сайте мирпутешествий.рф, но не более 20 тыс. рублей за каждое путешествие. А за проживание в отеле на территории Дальневосточного федерального округа вернется до 40 тыс. рублей.

Сумма придет на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней после оплаты.