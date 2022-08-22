22 августа после полудня в Каменском лесничестве начался пожар.

По состоянию на 17.00 пожарные расчеты продолжают бороться с огнем. Как сообщили «ПИКу» каменчане-очевидцы, в районе горящего участка леса на дороге Каменск – Калитвенская находятся несколько машин спасателей и пожарные расчеты лесной охраны Каменского ГАУ РО «Лес». Несколько машин пожарных расчетов регулярно заезжают в лес к горящему участку. Кроме того, над лесом замечен вертолет, с которого, вероятно, сбрасывают воду. Частный транспорт пока по дороге Каменск – Калитвенская пропускают.

Меж тем густой дым уже заволакивает небо над Каменском-Шахтинским.