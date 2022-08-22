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В Ростовской области разыскивают пропавшую пенсионерку
Женщина в начале июля ушла из дома и не вернулась.
Отделом полиции (дислокация г. Зверево) МО МВД России «Красносулинский» разыскивается без вести пропавшая Синицына Эмма Николаевна, 14.12.1938 г.р. Проживает в г. Зверево, ул. Рижская, д. 25, кв.11.
2 июля примерно в 09.00 ушла из дома и домой не вернулась.
Приметы разыскиваемой: рост 160 см, вес 71 кг, худощавого телосложения, волосы на голове темного цвета, длинные, глаза серого цвета.
Была одета шарф на голове серого цвета, куртка светло-серого цвета, юбка тепла из шерсти черного цвета, носки один синего другой черного цвета, туфли черного цвета из кожзаменителя.
Кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить на адрес электронной почты: [email protected] или по номеру мобильного телефона 8-909-433-20-44.
Начальник ОУР майор полиции С.В. Макрицкий