Женщина в начале июля ушла из дома и не вернулась.

Отделом полиции (дислокация г. Зверево) МО МВД России «Красносулинский» разыскивается без вести пропавшая Синицына Эмма Николаевна, 14.12.1938 г.р. Проживает в г. Зверево, ул. Рижская, д. 25, кв.11.

2 июля примерно в 09.00 ушла из дома и домой не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 160 см, вес 71 кг, худощавого телосложения, волосы на голове темного цвета, длинные, глаза серого цвета.

Была одета шарф на голове серого цвета, куртка светло-серого цвета, юбка тепла из шерсти черного цвета, носки один синего другой черного цвета, туфли черного цвета из кожзаменителя.

Кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, ​сообщить на адрес электронной почты: [email protected] или по номеру мобильного телефона 8-909-433-20-44.

Начальник ОУР майор полиции​ С.В. Макрицкий