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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе горит лесничество

происшествия

В Каменском районе горит лесничество

Опубликовано

В Ростовской области из-за ветра установилась пожароопасность пятого класса.

В Каменском районе произошел пожар на землях, относящихся к Каменскому лесничеству.
«В 14:28 поступила информация о загорании на землях лесного фонда. По оперативным данным, площадь 0,5 гектара», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РО.
Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей:

  • воздержаться от разведения костров;
  • быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем;
  • не бросать в лесу горящие спички и непотушенные окурки;
  • не выжигать сухую траву и камыш.
    При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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