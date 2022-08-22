происшествия
В Каменском районе горит лесничество
В Ростовской области из-за ветра установилась пожароопасность пятого класса.
В Каменском районе произошел пожар на землях, относящихся к Каменскому лесничеству.
«В 14:28 поступила информация о загорании на землях лесного фонда. По оперативным данным, площадь 0,5 гектара», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РО.
Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей:
- воздержаться от разведения костров;
- быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем;
- не бросать в лесу горящие спички и непотушенные окурки;
- не выжигать сухую траву и камыш.
При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».