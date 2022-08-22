В Ростовской области из-за ветра установилась пожароопасность пятого класса.

В Каменском районе произошел пожар на землях, относящихся к Каменскому лесничеству.

«В 14:28 поступила информация о загорании на землях лесного фонда. По оперативным данным, площадь 0,5 гектара», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РО.

Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей: