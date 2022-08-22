Триколор появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михайловича.

В 1705 году уже сам Петр I издал указ, согласно которому все российские торговые корабли должны были ходить под вышеупомянутым флагом. Как флаг Российской Империи триколор был официально утвержден только в 1896 году, незадолго до коронации Николая II. В Российской Федерации День Государственного флага РФ был установлен 20 августа 1994 года.

В 2008 году в закон о флаге была внесена поправка, которая разрешила свободное уважительное использование российского триколора гражданами и организациями в повседневной жизни.

Россияне могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия и т. д. не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.

За неуважение к государственным символам России грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

22 августа в Каменске