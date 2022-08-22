общество
В Каменске отмечают День флага России
Триколор появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михайловича.
В 1705 году уже сам Петр I издал указ, согласно которому все российские торговые корабли должны были ходить под вышеупомянутым флагом. Как флаг Российской Империи триколор был официально утвержден только в 1896 году, незадолго до коронации Николая II. В Российской Федерации День Государственного флага РФ был установлен 20 августа 1994 года.
В 2008 году в закон о флаге была внесена поправка, которая разрешила свободное уважительное использование российского триколора гражданами и организациями в повседневной жизни.
Россияне могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия и т. д. не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.
За неуважение к государственным символам России грозит не только административная, но и уголовная ответственность.
22 августа в Каменске
- в 16.00 в парке ДК Гагарина волонтеры раздадут ленточки с триколором;
- в 10.00 ДК машиностроителей в мкр. Заводском и в 16.30 в парке Гагарина, состоится квест-игра;
- в 16.00 тематический вечер для жителей мкр. Лиховского проведут в ДК железнодорожников.