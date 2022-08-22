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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска до полудня отключили свет

ЖКХ

В Глубоком начали отключать свет

Опубликовано

С 22 августа АО «Донэнерго» начали работы по техобслуживанию электросетей в пос. Глубоком.
В связи с этим ежедневно до конца августа будут отключать от электроэнергии улицы полностью.

Света в пос. Глубоком не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • 22 августа – ул. Чапаева
  • 23, 25 августа – ул. Подтелкова
  • 24 августа – ул. Щаденко
  • 26 августа – пер. Крупской и пер. Западный
  • 29 августа – пер. Крупской
  • 30 августа – ул. Ленина
  • 31 августа – пер. Каменный

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