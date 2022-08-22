С 22 августа АО «Донэнерго» начали работы по техобслуживанию электросетей в пос. Глубоком.

В связи с этим ежедневно до конца августа будут отключать от электроэнергии улицы полностью.

Света в пос. Глубоком не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: