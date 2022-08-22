ЖКХ
В Глубоком начали отключать свет
С 22 августа АО «Донэнерго» начали работы по техобслуживанию электросетей в пос. Глубоком.
В связи с этим ежедневно до конца августа будут отключать от электроэнергии улицы полностью.
Света в пос. Глубоком не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- 22 августа – ул. Чапаева
- 23, 25 августа – ул. Подтелкова
- 24 августа – ул. Щаденко
- 26 августа – пер. Крупской и пер. Западный
- 29 августа – пер. Крупской
- 30 августа – ул. Ленина
- 31 августа – пер. Каменный