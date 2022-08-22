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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

архив

Лиховским пенсионерам предоставят пайковый уголь

Аукцион по поиску подрядчика объявлен на сайте «Госзакупок».

Опубликовано

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля пенсионерам и лицам, пользующимся правом на его получение в 2022 году, в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, проживающим в Ростовской области, в том числе и в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского, составляет 92 млн руб.

Дата окончания подачи заявок – 26 августа.

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