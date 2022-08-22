Всего в конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», примут участие 46 МКД из Ростовской области.

Как сообщает региональная пресс-служба, заявки на конкурс поступили из 11 муниципальных образований региона: это города Волгодонск, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Ростов-на-Дону и Шахты, а также Аксайский, Белокалитвинский, Неклиновский, Октябрьский и Тацинский районы.

В номинации «Лучший двор» подано больше всего заявок – 22. «Лучшая практика проведения капитального ремонта» — три заявки; «Лучшая практика работы совета МКД» — шесть заявок; «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» — семь заявок; «Самый дружный дом» — пять заявок; «Лучший подъезд» — три заявки.

Все заявки оценивались членами конкурсной комиссии и министерством ЖКХ по пяти критериям: актуальность, новизна, тиражируемость, охват участников, привлечение внебюджетных средств и использование труда добровольцев.

Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» запустила «Единая Россия».