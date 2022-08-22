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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске в День России состоятся дворовые концерты

общество

Какой сегодня день: даты и события 22 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 августа 2022 года.

  • День Государственного флага Российской Федерации. Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».
    22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.
    Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.
    Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи.
    Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
    Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».
  • Матфей Змеесос. В этот день отмечается память Матфия — одного из учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота. В книге апостольских деяний имя этого святого упоминается всего один раз — в рассказе о том, как Петр предложил выбрать двенадцатого апостола после предательства Иуды. По преданию, выбор между Матфием и Иосифом Варсавой был сделан с помощью жребия.
    Остальные сведения о Матфие известны из более поздних источников.
    Согласно житию, составленному Димитрием Ростовским, Матфий родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприимца. До избрания в число Двенадцати апостолов он был одним из 70 учеников Христа. Позже он вместе с остальными апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а затем проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Житие приписывает ему дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.
    С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», — примечали люди.

Именины в этот день

  • Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей (Матфей), Петр, Самуил, Юлиан, Яков

Знаменательные даты и события

  • 1864 Подписана первая Женевская конвенция
  • 1922 В Зальцбурге открылся фестиваль театрального искусства
  • 1941 «День рождения» знаменитых «наркомовских ста граммов»
  • 2004 Президент России подписал Закон о льготных выплатах

Персоны

  • 1862  — 1918
  • Клод Дебюсси
  • французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик
  • 1904  — 1966
  • Эрвин Коменда
  • австрийский автомобильный конструктор, дизайнер кузовов Volkswagen
  • 1906  — 1989
  • Александр Яковлев
  • советский авиаконструктор, создатель знаменитых истребителей 
  • 1908  — 1987
  • Л. Пантелеев
  • советский писатель
  • 1915  — 2001
  • Михаил Ярошевский
  • советский психолог и историк отечественной науки, профессор
  • 1920  — 2012
  • Рэй Брэдбери
  • американский писатель-фантаст
  • 1927  — 2020
  • Ирина Скобцева
  • советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • 1937  — 1999
  • Александр Демьяненко
  • советский актер театра, кино и телевидения, Народный артист РСФСР

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