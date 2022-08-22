Каменский районный суд вынес обвинительный приговор должностному лицу за получение взятки в размере 50 тыс. руб.

«Оперативники установили, что Владимир Пономаренко, будучи должностным лицом, получил от водителя большегрузного транспортного средства, действовавшего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», денежные средства в размере 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении в донском УФСБ по Ростовской области.

Полста тысяч водитель большегруза передал инспектору, чтобы беспрепятственно пройти весовой контроль с перегрузом на трассе М4 «Дон» возле Каменска-Шахтинского.

В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условным сроком.