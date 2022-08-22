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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Судья из Каменска прокомментировал поджог своего автомобиля

происшествия

Инспектора лишили свободы на три года условно

Инспектора лишили свободы на три года условно

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Каменский районный суд вынес обвинительный приговор должностному лицу за получение взятки в размере 50 тыс. руб. 

«Оперативники установили, что Владимир Пономаренко, будучи должностным лицом, получил от водителя большегрузного транспортного средства, действовавшего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», денежные средства в размере 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении в донском УФСБ по Ростовской области.

Полста тысяч водитель большегруза передал инспектору, чтобы беспрепятственно пройти весовой контроль с перегрузом на трассе М4 «Дон» возле Каменска-Шахтинского. 

В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условным сроком.

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