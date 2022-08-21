Каменским городским прокурором Александром Коростылевым инициированы надзорные мероприятия, направленные на установление обстоятельств перекрытия виадука на дороге к микрорайону Заводскому в Каменске-Шахтинском.

По информации прокурора, надзорным органом будет дана оценка собственнику объекта на предмет принятия своевременных мер, направленных на ремонт и содержание объекта, а также на организацию дорожного движения. По результатам проверки будет принят необходимый комплекс мер реагирования.