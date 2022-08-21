общество
Какой сегодня день: даты и события 21 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 августа 2022 года.
- День офицера России. Среди российских профессиональных праздников вооружённых сил, сил специального назначения, правоохранительных органов и структур министерства по чрезвычайным ситуациям долгое время не доставало праздника, который объединил бы их командный состав по принципу принадлежности к званию, обязывающему не только к исполнению служебного долга, но и неписаным понятиям о долге, чести и верности.
Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ, появился и уже несколько лет 21 августа ежегодно отмечается День офицера России.
- День Воздушного Флота России. День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России».
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/165) в декабре 2017 года. Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.
- Мирон Ветрогон. Православные в этот день отмечают память епископа Мирона Критского. По преданию, он был удивительно добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.
Жители Крита, зная о добросердечии Мирона, единодушно избрали его епископом, и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.
На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», — приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.
В этот день старики загадывали детям загадки про ветер. Многие из них дошли и до наших времен: «Без рук, без ног, а дверь отворяет»; «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет»; «Расходится детина — удержу нет; уляжется — не видать, не слыхать».
Именины в этот день
- Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор
Знаменательные даты и события
- 1911 Из Лувра похищена знаменитая «Джоконда»
- 1957 Осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7
- 1968 В Чехословакию введены войска стран Варшавского договора
- 1991 В Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП
Персоны
- 1792 — 1866
- Петр Плетнев
- русский поэт, критик, профессор
- 1871 — 1919
- Леонид Андреев
- русский писатель «Серебряного века»
- 1904 — 1964
- Сергей Бирюзов
- советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
- 1917 — 2008
- Леонид Гурвич
- американский экономист еврейского происхождения, Нобелевский лауреат
- 1921 — 1997
- Юрий Никулин
- советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР
- 1929 — 2008
- Вия Артмане
- советская и латвийская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
- 1934 — 2005
- Роберт Муг
- американский предприниматель, известен как создатель синтезатора
- р. 1935
- Юрий Энтин
- советский и российский поэт-песенник, драматург, сценарист
- 1953 — 2004
- Виктор Авилов
- советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России
- р. 1956
- Ким Кэттролл
- англо-канадская актриса
- 1970 — 1999
- Александр Литвинов
- советский поэт, музыкант, рок-бард, известный как Веня Д’ркин
- р. 1973
- Николай Валуев
- российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель