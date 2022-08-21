Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 августа 2022 года.

День офицера России. Среди российских профессиональных праздников вооружённых сил, сил специального назначения, правоохранительных органов и структур министерства по чрезвычайным ситуациям долгое время не доставало праздника, который объединил бы их командный состав по принципу принадлежности к званию, обязывающему не только к исполнению служебного долга, но и неписаным понятиям о долге, чести и верности.

Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ, появился и уже несколько лет 21 августа ежегодно отмечается День офицера России.

Среди российских профессиональных праздников вооружённых сил, сил специального назначения, правоохранительных органов и структур министерства по чрезвычайным ситуациям долгое время не доставало праздника, который объединил бы их командный состав по принципу принадлежности к званию, обязывающему не только к исполнению служебного долга, но и неписаным понятиям о долге, чести и верности. Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ, появился и уже несколько лет 21 августа ежегодно отмечается День офицера России. День Воздушного Флота России. День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России».

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/165) в декабре 2017 года. Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/165) в декабре 2017 года. Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод. Мирон Ветрогон. Православные в этот день отмечают память епископа Мирона Критского. По преданию, он был удивительно добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.

Жители Крита, зная о добросердечии Мирона, единодушно избрали его епископом, и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», — приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.

В этот день старики загадывали детям загадки про ветер. Многие из них дошли и до наших времен: «Без рук, без ног, а дверь отворяет»; «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет»; «Расходится детина — удержу нет; уляжется — не видать, не слыхать».

Именины в этот день

Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор

Знаменательные даты и события

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