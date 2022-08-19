Наставник сборной команды Германии Юрген Клинсманн рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.

Финальный турнир ЧМ-2022 стартует 21-го ноября. Прогнозы на матчи уже подготовили лучшие мировые БК, подробнее о которых читайте на сайте «Рейтинг Букмекеров».

По мнению легендарного Юргена Клинсманна, одним из главных фаворитов мундиаля является Аргентина. Немец отметил, что для рационального выбора фаворита необходимо посмотреть матчи отборочного турнира на ЧМ-2022. Также, среди фаворитов 58-летний специалист выделил сборную Бразилии. Такое мнение он объяснил тем, что у южноамериканцев высокомотивированные команды, желающие одержать победу в Катаре. Следом за Аргентиной и Бразилией Юрген назвал команды Англии, Испании, Франции, Германии и Португалии. Но тут же отметил, что им будет непросто обыграть южноамериканцев.

Сборной Аргентины на групповом этапе Чемпионата мира-2022 предстоит сыграть в квартете с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией. Соперниками команды Бразилии по групповой стадии мундиаля станут сборные Сербии, Швейцарии и Камеруна. Всего в финальной стадии ЧМ-2022 примут участие 32 команды. Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от участия в отборочном турнире ЧМ-2022 в Катаре.

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