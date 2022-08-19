Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта Артема Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор».

18-го августа пресс-служба команды «Адана Демирспор» подтвердила переход 33-летнего российского форварда. Предположительно дебют Дзюбы в Турции случится уже 22-го августа, в матче 3-го тура Суперлиги. Трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте БК Melbet, подробный обзор которой доступен здесь.

Экс-капитан сборной России заключил контракт с турецкой командой сроком на один год. В договоре прописана возможность продления трудового договора еще на год.

Это событие не оставил без внимания заслуженный мастер спорта России Валерий Карпин. По его мнению, если Дзюба сделал выбор в пользу этой команды, то это хорошее решение для него.

Напомним, 22-го мая Артем Дзюба ушел из «Зенита» в статусе свободного агента. Футболист выступал в составе «сине-бело-голубых» с июля 2015 года. 33-летний форвард является четырехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Суперкубка России и трижды стал обладателем Кубка России. В составе санкт-петербургской команды Дзюба провел 39 матчей в РПЛ, Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке России и Суперкубке России.

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