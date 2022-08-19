Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Алехандро Кравиото заявил, что специалисты не рекомендуют делать повторные прививки от COVID-19 более трех раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что вводить бустерную* вакцину стоит избирательно. Людям, входящим в группы риска по коронавирусу, – через четыре-шесть месяцев после того, как они получили первый компонент вакцины.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров сообщил, что для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент «Спутника V».

*Бустерная доза — дополнительное введение вакцины после более ранней (начальной) дозы.