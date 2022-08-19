Наступила пора цветения карантинного сорняка – амброзии, чья пыльца доставляет массу неудобств жителям Донского региона.

Как сообщает пресс-служба Правительства РО, с мая текущего года сотрудниками областной административной инспекции составлено 734 административных протокола за непокос сорной травы.

Основная часть нарушений зафиксирована в Ростове, Гукове, Таганроге, а также в Аксайском, Каменском, Мясниковском и Сальском районах.

«Штрафы за непокос – это вынужденная мера, ведь амброзия — один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов. В общественном сознании должно сформироваться понимание того, что людям, допустившим произрастание амброзии, наносящей непоправимый вред здоровью, грозит ответственность», — цитирует пресс-служба начальник инспекции Николая Копичка.

Отметим, непринятие мер по покосу травы является нарушением правил благоустройства территорий поселений и городских округов, ответственность за которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан – в размере от 300 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 8000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 25 000 до 70 000 рублей.