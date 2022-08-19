ЖКХ
В Каменске перекрыли дорогу к рынку
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».
В начале недели МУП «Каменсктеплосеть» перекрыло сквозной проезд в пер. Торговом.
Половину дороги раскопали для проведения плановых работ по замене труб отопления.
Как пояснили «ПИКу» сотрудники предприятия, новая линия тепловых сетей будет подключена к той, которую проложили в прошлом году в пер. Башкевича. Работы продлятся до середины сентября.
Объехать ремонтируемый участок можно по пер. Ермаковскому между двухэтажками (в районе южного выхода из центрального рынка) с выездом на ул. Освобождения и далее по пер. Башкевича.