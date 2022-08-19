В начале недели МУП «Каменсктеплосеть» перекрыло сквозной проезд в пер. Торговом.

Половину дороги раскопали для проведения плановых работ по замене труб отопления.

Как пояснили «ПИКу» сотрудники предприятия, новая линия тепловых сетей будет подключена к той, которую проложили в прошлом году в пер. Башкевича. Работы продлятся до середины сентября.

Объехать ремонтируемый участок можно по пер. Ермаковскому между двухэтажками (в районе южного выхода из центрального рынка) с выездом на ул. Освобождения и далее по пер. Башкевича.