Боксеры из СШОР № 1 приняли участие в XVIII традиционном турнире по боксу, посвященном памяти героя-подводника АПК «Курск» Сергея Калинина.

Соревнования проходили с 14 по 18 августа в станице Багаевской Ростовской области. В битвах на ринге приняли участие 168 боксеров из ЛНР, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Севастополя, Дагестана.

Каменск представляли спортсмены СШОР № 1 Максим Максименцев и Константин Плешаков. Максим провел три боя, во всех одержал победу и завоевал высшую ступень пьедестала, став обладателем первого места. Константин Плешаков провел два боя, одержал одну победу, уступив сопернику во втором бою и с разногласием судей стал обладателем серебра. Подготовкой каменских спортсменов занимается тренер СШОР № 1 Олег Головков.