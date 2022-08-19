Каменчане продолжают становиться жертвами телефонных мошенников несмотря на многочисленные предупреждения и разъяснения. Полиция города передала обращение, которое мы публикуем полностью.

Уважаемые граждане, несмотря на активно проводимую работу Межмуниципальным отделом МВД России «Каменский» по профилактике и недопущению преступлений в области информационных технологий, факты совершения мошеннических действий в отношении граждан г. Каменск-Шахтинского продолжают совершаться практически ежедневно. Статистика показывает ужасающие данные.

За истекший период 2022 года жертвами телефонных мошенников на территории города Каменск-Шахтинского и Каменского района стали 147 граждан, которым был причинен совокупный ущерб на сумму 18 716 105 рублей. Суммы причиненного ущерба варьируются и составляют от 5000 рублей до 1 600 000 рублей. В большинстве случаев жертвами мошенников становятся люди старшего поколения. Пожилые люди, которые в силу возраста доверчивы и порой наивны, лишаются своих сбережений, накопленных за долгие годы.

Кроме этого, следует отметить, что в последнее время участились случаи, когда преступники обманным путем, под предлогом отмены банковской операции, по телефону вынуждают граждан оформлять на себя кредит в банковских организациях и переводить полученные средства на иные счета, тем самым обрекая граждан на многолетнюю тяжбу выплаты полученного кредита. Большинство жертв подобных преступлений поясняют, что с доверием отнеслись к звонящему, так как тот, представившись сотрудником банка (правоохранительной или иной организации), обратился по имени и отчеству, знал фамилию. К сожалению, это действительно так — зачастую мошенники имеют эту информацию.

Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев преступники в ходе телефонного разговора, запугивают мнимым привлечением к уголовной ответственности за разглашение разговора, т.е. давят на то, чтобы жертва ни при каких условиях не рассказала никому из близких об этом разговоре. Следует понимать, что конечная цель преступников — это получение максимальной выгоды от своей жертвы, и для ее достижения они не гнушаются никакими средствами, зачастую похищая у людей последнее.

Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, Межмуниципальный отдел МВД России «Каменский» призывает соблюдать приведенные ниже рекомендации:

бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и CVV (трехзначный код на обратной стороне карты);

сотрудники банков никогда НЕ ЗВОНЯТ своим клиентам из-за подозрительной операции! В случае подозрения операция блокируется банком автоматически — БЕЗ ЗВОНКА! Если вам звонят с подобной информацией, не верьте! Прекратите разговор, обратитесь в официальное отделение банка;

если Вам в телефонном режиме грозят привлечением к уголовной ответственности за разглашение телефонного разговора, значит, Вы говорите с мошенником! Уголовной ответственности за разглашение телефонного разговора НЕ СУЩЕСТВУЕТ;

если по какой-то причине Вы решили оформить кредит в банке, то обязательно говорите кредитному инспектору истинную причину кредитования, какой бы она ни была! Если Вас кто-то вынуждает оформить кредит для предотвращения якобы преступной деятельности, обязательно говорите об этом сотруднику банка! Вам помогут разобраться в сложившейся ситуации, и преступления в отношении Вас удастся избежать;

с особой осторожностью относитесь к приобретению товара, стоимость которого указана в разы ниже рыночной. Так действуют мошенники. Скорее всего, Вас попросят внести быстрый задаток, который Вы потеряете, не получив обещанный товар.

Уважаемые граждане, убедительно просим Вас поделиться этой информацией со своими близкими, чтобы обезопасить себя от подобных преступлений.