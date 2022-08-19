Игрок команды «Краснодар» Матвей Сафонов является лучшим вратарем в России. Таким мнением поделился защитник «Рубина» Александр Мартынович.

В текущем сезоне РПЛ краснодарский клуб занимает 7-е место. В рамках 6-го тура чемпионата «Краснодар» встретится с «Оренбургом». Во многих БК, список которых доступен здесь, фаворитом являются «быки». Успехи «Краснодара» можно объяснить наличием в их составе лучшего российского вратаря. Об этом высказался в своем интервью Александр Мартынович. 34-летний белорус выступал в составе «Краснодара» с 2010 года. Его контракт с «быками» завершился 1-го июля 2022 года. После чего футболист перешел в «Рубин» в статусе свободного агента. По его мнению, Матвей Сафонов является сильнейшим на своей позиции в России и уже стал звездой российского чемпионата.

23-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги вратарь и капитан клуба провел 5 матчей, пропустил 7 голов и оформил 2 «сухих» матча. Его долгосрочный контракт с «черно-зелеными» был подписан в конце 2019 года, действие которого истекает 30-го июня 2023 года. Ранее футболист попал в рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.

16+

на правах рекламы