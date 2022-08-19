18 августа стало известно, что проект благоустройства набережной Каменска вошел в число победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах.

Премию в размере 95 млн рублей, предназначенную на благоустройство набережной, в тот же день главе администрации Каменска В. Шевченко вручил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На сайте Минстроя РФ мы нашли информацию об объектах-победителях Всероссийского конкурса. Судя по картинкам на странице, посвященной Каменску-Шахтинскому, можно предположить, что в низине, между центральной аллеей набережной и пляжем, расположатся спортплощадка, площадка для массовых мероприятий, просторная беседка, а также сеть пешеходных дорожек со множеством скамеек. И вся эта территория будет в ночное время освещаться модерновыми фонарями.

Будет ли соответствовать результат проекту, покажет время. Глядя на то, как сделали городской пляж за много-много миллионов, каменчане пессимистичны в своих ожиданиях. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях.

Предполагается, что работы начнутся в 2023 году.