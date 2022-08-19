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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане хотят видеть на набережной велодорожки и ярмарки

ЖКХ

Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов

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В рамках пленарного заседания форума малых городов и исторических поселений объявлены победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах.

В заседании принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премия в размере 95 миллионов рублей, предназначенная для проведения работ по благоустройству городской набережной, вручена 18 августа главе администрации города Владимиру Шевченко министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
  • Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов
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