С 19 августа в городском музее открылась выставка «Назад в СССР», которая занимает огромный зал в выставочном павильоне.

Более полутора сотен экспонатов возвращают в недалекое прошлое, охватив период с 60-х до 90-х гг. Выставка будет интересна любым возрастам: кто-то будет ностальгировать по ушедшей эпохе, а современные дети и молодежь узнают, как это было. Выставленные предметы — из музейных фондов, а также предоставлены частными лицами.

Экспозиция поделена на подразделы, которые включают историю СССР, советский Каменск, предприятия, быт горожан, интерьер. Здесь можно увидеть первые приемники и телевизоры, игрушки, хрусталь, деньги и «те еще» цены, продукты и тару, одежду, знаменитые авоськи и другие знаковые предметы с антресолей советского прошлого.

И, конечно же, выставка не была бы полной, если бы там не были представлены модные в 50-е фигурки слоников мал мала меньше – для привлечения в дом удачи. Позже эти семь слоников в СССР стали считаться символом мещанства.

Во второй части выставки представлена уникальная коллекция каменчанина Станислава Чаркина, в которой представлена раритетная электроника — приставки, компьютеры, диски, джойстики и т. д. Так что спешите видеть. Выставка закончит свою работу 30 сентября.