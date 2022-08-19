С 19 по 21 августа спортсменки из каменского клуба каратэ-до «Тори» Алина Синебрюхова и Ксения Асеева будут выступать в составе сборной области на первенстве России по каратэ, которое пройдет в г. Видное Московской области.

Участию в столь крупном мероприятии предшествовали сборы старшей группы «Тори», которые проходили с 5 по 14 августа в детском оздоровительном лагере им. О. Кошевого. Как сообщил «ПИКу» тренер «Тори» Александр Кравченко, десять дней сборов прошли продуктивно. У спортсменов было по две тренировки в день, не считая утренней зарядки и купания в реке. Все ребята выложились на все сто. Сборы являются важнейшей частью подготовки спортсменов к соревновательному сезону. Держим за спортсменок кулачки и ждем с победами.