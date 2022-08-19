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Какой сегодня день: даты и события 19 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 августа 2022 года.
- Всемирный день фотографии. Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им, можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же для кого-то фотография – это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство.
Поэтому не удивительно, что у этого явления есть и свой персональный праздник – Всемирный день фотографии (World Photography Day), который все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа. А учрежден он был в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.
- День рождения русской тельняшки. В России существует много интересных праздников, есть и такой – День рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он пока не является официальным, но весьма популярен. Особенно широко празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию.
Тельняшка (в народе также – тельник) – нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин.
Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.
- Преображение Господне. 19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор — лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.
Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте».
Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.
Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.
В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными.
В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», — подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края.
По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.
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