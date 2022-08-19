Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 19 августа
Фото: notariat.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 19 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 августа 2022 года.

  • Всемирный день фотографии. Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им, можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же для кого-то фотография – это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство.
    Поэтому не удивительно, что у этого явления есть и свой персональный праздник – Всемирный день фотографии (World Photography Day), который все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа. А учрежден он был в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.
  • День рождения русской тельняшки. В России существует много интересных праздников, есть и такой – День рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он пока не является официальным, но весьма популярен. Особенно широко празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию.
    Тельняшка (в народе также – тельник) – нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин.
    Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.
  • Преображение Господне. 19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
    Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор — лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.
    Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте».
    Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.
    Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.
    В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными.
    В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», — подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края.
    По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.

Знаменательные даты и события

  • 1692 В английской колонии Массачусетс осуждены за колдовство и повешены пять женщин
  • 1839 В России открыта Пулковская астрономическая обсерватория
  • 1839 Широкой общественности представлен метод получения дагерротипа
  • 1960 Советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю
  • 1981 Создано спецподразделение «Вымпел»
  • 1991 В Москве произошла попытка государственного переворота

Персоны

  • 1623  — 1662
  • Блез Паскаль
  • французский ученый и изобретатель, философ и писатель
  • 1689  — 1761
  • Сэмюэл Ричардсон
  • английский писатель, родоначальник «чувствительной» литературы
  • 1721  — 1808
  • Фредрик Чапман
  • шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения
  • 1872  — 1929
  • Сергей Дягилев
  • русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат
  • 1883  — 1971
  • Габриэль Шанель
  • французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия
  • 1932  — 1994
  • Роберт Рождественский
  • советский поэт, переводчик
  • 1937  — 1972
  • Александр Вампилов
  • советский драматург, прозаик, публицист
  • 1944  — 2012
  • Тони Скотт
  • английский и голливудский режиссер, продюсер
  • р. 1946
  • Билл Клинтон
  • 42-й президент США (1993-2001), американский государственный и политический деятель
  • р. 1951
  • Владимир Конкин
  • советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх