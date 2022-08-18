На этой неделе в мкр. Заводском на ул. Куйбышева установлены новые дорожные знаки.

Они сообщают, что проезд по виадуку закрыт, и подробно объясняют, по какому маршруту его надо объезжать. Если верить стрелочке на этой схеме, то, чтобы выехать из Заводского нужно либо проехать по ул. Дорожной и подняться вверх к выезду на трассу, либо ехать по этой дороге далее мимо забора КЗТМ, потом по грунтовке в поле с выездом на железнодорожный переезд в пос. Молодежном.