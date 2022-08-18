Новое оборудование районной больнице помог получить проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает газета «Земля».

Аппарат обошелся областному бюджету в 10 млн 437 тыс. рублей. Маммограф уже установлен в поликлинике ЦРБ. Теперь женщинам Каменского района доступна диагностика, которая выявляет заболевания груди, в том числе злокачественные образования на ранних стадиях. Ранее пациенткам, чтобы сделать маммограмму, приходилось ездить в Каменск-Шахтинский или Ростов-на-Дону.