Компания РЖД изменила график закрытия железнодорожных переездов в Каменске-Шахтинском.

Ранее сообщалось, что три переезда будут закрывать 18, 19 и 20 августа для ремонта подъездных путей к ним. Однако, в связи с тем что асфальтобетонный завод не сможет 19 и 20 августа выдать нужный объем смеси, компания «РЖД» была вынуждена перенести закрытие переездов «ЛВЗ» (в пер. Станционном) и «заготзерно» на понедельник, 22 августа.

Закрывать переезды будут по следующему графику: