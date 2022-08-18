транспорт
В четверг в Каменске ж/д переезды закрывать не будут
Компания РЖД изменила график закрытия железнодорожных переездов в Каменске-Шахтинском.
Ранее сообщалось, что три переезда будут закрывать 18, 19 и 20 августа для ремонта подъездных путей к ним. Однако, в связи с тем что асфальтобетонный завод не сможет 19 и 20 августа выдать нужный объем смеси, компания «РЖД» была вынуждена перенести закрытие переездов «ЛВЗ» (в пер. Станционном) и «заготзерно» на понедельник, 22 августа.
Закрывать переезды будут по следующему графику:
- 19 августа с 6.00 до 18.00 — «1036 км» (в районе парка Маяковского)
- 22 августа с 8.00 до 12.00 — переезд «ЛВЗ» (в пер. Станционном)
- 22 августа с 13.00 до 17.00 — «заготзерно»