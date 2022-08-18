По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки по состоянию на 18 августа в Ростовской области заболели ковидом 996 человек. Последний раз похожие цифры фиксировались в марте этого года.

По состоянию на 18 августа в донском регионе за сутки заболели 996 чел., госпитализированы 72, выздоровели 356, умерших нет. Для сравнения: 17 августа на Дону заболели – 610 чел. (госп. – 59, выздоровели – 86, умер 1), 16 августа – 317 чел. (госп. – 56, вызд. – 64, умерших нет). За три дня в регионе количество заболевших увеличилось втрое.

Не лучше ситуация в целом по России. Если 16 августа за сутки в стране заболели ковидом 23 909 чел, то по состоянию на 18 августа уже 35 809. Из-за подъема заболеваемости к россиянам 16 августа обратился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, призвав носить маски и ревакцинироваться. Роспотребнадзор же рекомендовал регионам, в которых количество случаев заболевания превысило показатель 50 на 100 тысяч человек в неделю, вводить масочный режим. С 17 августа масочный режим введен в Бурятии, Туве, Новосибирской и Вологодской областях, Татарстане, Дагестане, Красноярском крае, в республике Алтай. С 22 августа масочный режим вводят в правительстве.