Компания «Магнит» уже ищет покупателей на просроченный товар. Об этом сообщают «Известия».

В продуктах с истекшим сроком годности и не пригодных для употребления могут быть заинтересованы производители кормов и удобрений. Путем продажи просрочки компания «Магнит» планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Цель торговой сети – к 2025 году вдвое снизить объем отходов.

Помимо продажи просрочки, компания займется оптимизацией закупок у поставщиков. Отмечается, что на данный момент ритейлер находится в поиске тех, кто заинтересован в приобретении просроченного товара, и прорабатывает механизм работы инициативы.