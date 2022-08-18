29% жителей страны при принятии важных решений смотрят астрологические прогнозы, а некоторые из них, исходя из данных гороскопа, могут изменить свои планы. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Всего в исследовании приняли участие 3,2 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. Кроме тех, что доверяются гороскопу при принятии решений, 13% респондентов готовы пересмотреть свои планы по поиску или смене работы, 12% откажутся от важной сделки, 11% по возможности перенесут собеседование на более благополучное время. 10% опрошенных назначают важные события только на благоприятные дни, предсказываемые астропрогнозом. Согласно опросу, каждый десятый читает прогноз на неделю, 2% смотрят прогноз на месяц вперед. Не обращают внимания на астрологические прогнозы 49% респондентов. Считают астрологию антинаучной и не верят прогнозам астрологов и гороскопам 39% опрошенных.