В последнее время участились жалобы пациентов на работу стоматологической поликлиники. Так, 18 августа в адрес «ПИКа» поступило сообщение, касающееся доступности городской стоматологии.

«…Второй день пытаюсь попасть в детскую зубную поликлинику, пришел сегодня в 5.40, уже 10-й по очереди. Люди практически ночуют возле зубной, чтобы попасть к врачу. И так все время, сколько себя помню. Неужели нельзя добавить хотя бы еще пару кабинетов для детей? Ладно мы, взрослые, можем пойти платно, но детей-то не все берутся лечить. Уже просто накипело, задолбал этот бардак. Вроде во всех сферах обслуживания населения более-менее наладилось, но с больницами полная беда, в лучшую сторону ну никак не движется».

На претензию каменского пациента ответила главный врач стоматологической поликлиники Наталия Чайка.

– В связи с большим количеством пациентов (детей) и малым количеством врачей на детском приеме сложилась следующая ситуация: утром 2 человека взяли по 2 талона для двоих детей, также талоны отданы жителям мкр. Лиховского и машзавода, т.к. они удалены от поликлиники. В случае возникновения спорных вопросов нужно обращаться за помощью к главному врачу стоматологической поликлиники (тел.: 7-68-20).

Есть предварительная запись, которая осуществляется как по телефону, так и лично. Также можно воспользоваться журналом предварительной записи и взять талон на прием (папки выкладываются каждую пятницу (запись на следующую неделю) в 13.00) и в телефонном режиме в это же время.

Чтобы прояснить ситуацию, «ПИК» связался непосредственно с Наталией Чайкой. Как удалось выяснить, в настоящее время поликлиника обслуживает, помимо Каменска-Шахтинского, все близлежащие поселения, включая Донецк. Кроме этого, пока каникулы, в городе гостит много детей, они также обращаются в поликлинику. Получается практически неограниченный поток пациентов. Работают всего три врача. Ну не хочет молодежь работать в муниципальных поликлиниках! Сейчас пошла первая неделя, когда все три сотрудника в строю. До этого работали два врача. Через две недели доктор уходит в отпуск, и опять останется двое.

– В день специалист принимает до 26 человек, – подчеркивает Наталия Геннадьевна, – и мы никому не отказываем. Я отвечаю за своих администраторов в регистратуре. Не так давно в сети всплыла жалоба о том, что мы не оказали человеку экстренную помощь по неотложке в одиннадцать часов. Но мы даже на камеру сняли, что было половина первого, и пациента приняли, несмотря на то что доктор работал до 12.00.