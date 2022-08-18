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Какой сегодня день: даты и события 18 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 августа 2022 года.
- День географа в России. 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учреждён благодаря инициативе Русского Географического Общества, поддержанной Президентом страны Владимиром Путиным.
15 мая 2019 года Президент утвердил перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии среди населения России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального праздника в знак признания заслуг российских географов и российской географической науки не только перед Отечеством, но и их вклада мирового масштаба в развитие географии и расширение познания человеком окружающего мира.
- Евстигней Житник. Святой Евсигний (на Руси — Евстигней), память которого отмечается сегодня, родился в Антиохии в середине 3 века. В течение шести лет он служил в римских войсках — при императорах Диоклетиане, Максимилиане Геркуле, Констанции Хлрое, Константине Великом. По преданию, однажды Евсигний стал свидетелем явления на небе Креста, сложенного из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.
В старости святой оставил службу и удалился на свою родину, где проводил время в молитвах, посте и посещении храмов. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, попытавшийся возродить язычество, Евсигния по доносу привели к нему на суд. Святой обличил императора в преступлениях против Христа и поставил ему в пример другого правителя — Константина Великого, который был добрым христианином. Евсигнию в то время было уже 110 лет, однако разгневанный Юлиан не пощадил его старости и приказал казнить.
На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Для этого рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили: «Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После этого на почву выливали немного масла. Так повторяли четыре раза, каждый раз поворачиваясь в направлении одной из сторон света и прося Землю защитить то от ветров, то от метелей, то от морозов. В конце обряда на поле бросали всю склянку с маслом.
По дню Евстигнея судили о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.
Именины в этот день
- Викентий, Дарья, Евдокия (Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна
Знаменательные даты и события
- 1572 В Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха короля Наваррского
- 1782 В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»)
- 1845 Основано Русское географическое общество
- 1958 Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита»
- 1966 Произведено фотографирование лунной поверхности и передача на Землю этих снимков
Персоны
- 1155 — 1227
Чингисхан
основатель и первый великий хан Монгольской империи
- 1750 — 1825
Антонио Сальери
итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог
- 1799 — 1850
Оноре де Бальзак
французский писатель
- 1921 — 1943
Лидия Литвяк
советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза
- 1930 — 2007
Ливиу Либреску
румынский, израильский и американский математик, профессор
- 1938 — 2018
Кофи Аннан
ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН (1997-2006), Нобелевский лауреат
- 1945 — 1996
Владимир Мигуля
советский композитор, пианист, вокалист
- р. 1957
Кароль Буке
французская актриса
- 1966 — 2021
Евгений Зиничев
российский государственный и военный деятель, Генерал армии