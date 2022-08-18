С 22 августа по маршруту Каменск-Шахтинский – Масаловка начнут ходить два автобуса № 308/1 и № 308/2.

Один автобус будет ходить только по рабочим дням, другой ежедневно.

Маршрут № 308/1

ежедневно

Каменск-Шахтинский (автовокзал): 7.30

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 6.10 7.40(рынок) 10.10 11.45 13.40 16.00

Каменск-Шахтинский (комбинат): 7.50

х.Масаловка: 5.25 6.45 8.30 10.50 12.20 14.20 16.40

Примечание: Рейсы на 5.25 12.20 будут ходить через комбинат до остановки «Хлебозавод».

Рейс на 6.45 будет ходить через комбинат, хлебозавод до остановки «Автовокзал».

Рейсы отправлением от остановки «Хлебозавод» на 10.10 11.45 13.40 16.00 и от Масаловки на 8.30 10.50 14.20 16.40 без заезда на комбинат.

Маршрут №308/2

в рабочие дни

Каменск-Шахтинский (автовокзал): 7.00 17.05 20.10

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 7.10 (рынок) 8.50 10.40 12.15 17.10 (рынок) 20.20 (рынок)

Каменск-Шахтинский (комбинат): 7.25

х. Масаловка: 8.00 9.35 11.20 13.00 18.00 20.50

Примечание: Рейс на 8.00 через комбинат будет выполняться до остановки «Хлебозавод».

Рейсы отправлением от остановки «Хлебозавод» на 8.50 10.40 12.15 17.10 (рынок) 20.20 (рынок) и от Масаловки на 9.35 11.20 13.00 и 20.50 будут выполняться без заезда на комбинат.

За дополнительной информацией по поводу движения автобусов по маршрутам Каменского района обращаться в МУП «Глубокинское ПАТП» по тел.: +7 (909) 414 7779, +7 (86365) 9 54 71, +7 (86365) 9 54 37.