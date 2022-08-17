Власти Эстонии демонтировали очередной советский памятник – танк Т-34, установленный на въезде в город.

Решение о сносе принято вопреки мнению местных жителей и городских властей. Танк был установлен на том месте, где части Красной армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.

Решение о демонтаже было принято правительством Эстонии, которое объяснило свои действия тем, что советские танки разобщают эстонское общество и служат российской пропаганде.

Утром 16 августа дежуривших у танка активистов разогнал вооруженный спецназ, после чего сразу же приступили к сносу памятника. К опустевшему клочку земли, где ранее стоял танк, местные жители несут цветы и зажигают свечи памяти.

До конца года во всей Эстонии планируют избавиться вообще от всех советских монументов. В той же Нарве демонтируют еще шесть.