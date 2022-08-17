Госжилинспекция Ростовской области сформировала рейтинг управляющих компаний региона за первое полугодие 2022 года.

В общеобластном рейтинге были учтены 226 управляющих компаний, ведающих многоквартирными домами.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, результативность работы управляющих компаний определялась по шести критериям: количеству обращений, поступивших в Госжилинспекцию, количеству выявленных нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок, составленных протоколов, а также площади многоквартирных домов, которыми управляет организация.

Чем меньше баллов набрала управляющая компания, тем качественнее она работала.

В итоге ООО «Каменская УК» набрала 2,44 балла, заняв 125-е место из 226 возможных, а ООО «УК Комфорт» набрала 28,53 балла, заняв 160-е место соответственно.

Рейтинг размещен на официальном сайте Госжилинспекции Ростовской области.

Помимо качества работы управляек областное руководство изучило еще и качество жизни в городах Ростовской области, составив рейтинг самых благоприятных для проживания. К сожалению, Каменск-Шахтинский в этот список не попал. Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 17 августа.