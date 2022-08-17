Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о пенсионных накоплениях. Выяснилось, что пенсионеры хотели бы получать 39 638 руб. (в 2,3 раза больше, чем средний размер назначенной в апреле этого года пенсии в 16 974 руб.). Об этом сообщается на сайте центра*.

Согласно опросу, пожелания мужчин оказались выше, они проголосовали за 43 908 руб., у женщин эта цифра составила 37 465 рублей. Больше половины опрошенных (57%) признались, что после выхода на пенсию хотели бы получать дополнительный доход. По мнению 64% опрошенных, главным гарантом пенсионного обеспечения должно быть государство. Готовность самостоятельно думать о пенсионных сбережениях выше среди материально обеспеченных граждан (30%). В группе с низким доходом на государство рассчитывают 73%, а на себя — 17%.

Еще 73% работающих россиян не откладывают деньги на пенсию. С разной периодичностью делают сбережения 16%, из них только 6% регулярно.

Также выяснилось, что работающие жители европейской части России (Северо-Западного и Центрального федеральных округов) чаще других откладывают деньги на пенсию (22%), что почти в 2 раза чаще, чем в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах (10-12%).

Телефонный опрос проведен 19 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.