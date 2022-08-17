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Областной кошелек станет толще вдвое
В Правительстве Ростовской области обсудили бюджетный прогноз региона на 2023–2036 годы.
Такой прогноз разрабатывается каждую шестилетку на последующие 12 и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Донского региона.
В числе основных параметров, применяемых для расчета прогноза, индекс потребительских цен, валовой региональный продукт, прибыль предприятий.
Как сообщает региональная пресс-служба, собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета к 2036 году вырастут в 2,2 раза. А расходы к этому времени увеличатся в 1,8 раза.
Для справки
Бюджетный прогноз — это документ стратегического планирования, необходимость его разработки предусмотрена бюджетным законодательством.