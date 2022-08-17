В Правительстве Ростовской области обсудили бюджетный прогноз региона на 2023–2036 годы.

Такой прогноз разрабатывается каждую шестилетку на последующие 12 и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Донского региона.

В числе основных параметров, применяемых для расчета прогноза, индекс потребительских цен, валовой региональный продукт, прибыль предприятий.

Как сообщает региональная пресс-служба, собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета к 2036 году вырастут в 2,2 раза. А расходы к этому времени увеличатся в 1,8 раза.

Для справки

Бюджетный прогноз — это документ стратегического планирования, необходимость его разработки предусмотрена бюджетным законодательством.