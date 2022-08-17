Об этом 16 августа рассказала корреспондентам телекомпании «Дон-ТР» главный эксперт ЦОРиУС департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Станислава Кузнецова.

В этот день привезли первые металлические конструкции для строительства новой части моста.

По словам С. Кузнецовой, окончание строительства правой части моста предполагалось только в конце 2024 года. Однако благодаря оптимизации рабочих процессов было принято решение о сокращении сроков. Реконструкция правой части моста должна завершиться на 10 месяцев раньше.

На данный момент рабочие мостотряда 10-го филиала АО «ДиМ» параллельно ведут разборку старого моста и сборку конструкций будущих пролетных строений.

Кстати, новый металлический мост будет примерно в пять раз легче старого, железобетонного.