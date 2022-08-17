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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 17 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 17 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 августа 2022 года.

  • День секонд-хенда. 17 августа отмечается День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда.
    Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния.
    Как правило, магазин, берущийся за продажу такого товара, получает с продажи процент или комиссию. Отсюда и название – комиссионный магазин.
    Сдавший товар на продажу человек остаётся его владельцем до продажи и, получив после сдачи товара чек, вправе забрать свою вещь из магазина в любой момент, если по каким-то причинам передумает её продавать.
  • Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В этот день отмечают память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), которая жила в 4 веке и была знатной римлянкой. В числе 9000 христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.
    О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.
    На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.
    Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», — просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало — даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», — говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

Именины в этот день

  • Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен

Знаменательные даты и события

  • 1648 Произошло решающее сражение между революционной армией генерала Кромвеля и англо-шотландскими роялистами
  • 1896 Начало «золотой лихорадки» на Клондайке
  • 1928 В Москве открылся стадион «Динамо»
  • 1948 Мать Тереза покинула обитель Лорето, чтобы служить беднейшим из Калькутты
  • 1977 Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса
  • 1998 В России произошел дефолт

Персоны

  • 1702  — 1758
  • Степан Апраксин
  • русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал
  • 1703  — 1768
  • Василий Тредиаковский
  • русский писатель и поэт
  • 1712  — 1786
  • Фридрих II Великий
  • король Пруссии (1740-1786)
  • 1798  — 1831
  • Антон Дельвиг
  • русский поэт, издатель
  • 1828  — 1886
  • Александр Бутлеров
  • русский химик, создатель теории химического строения
  • 1844  — 1923
  • Елизавета Водовозова
  • русская детская писательница, педагог, мемуаристка
  • 1882  — 1916
  • Умберто Боччони
  • итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма
  • 1887  — 1972
  • Адриан Фоккер
  • нидерландский физик
  • 1898  — 1972
  • Матвей Захаров
  • советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор
  • 1935  — 2018
  • Олег Табаков
  • советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР
  • 1941  — 2020
  • Николай Губенко
  • советский и российский актер, режиссер, сценарист, общественный деятель
  • 1942  — 2008
  • Муслим Магомаев
  • советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, Народный артист СССР
  • р. 1943
  • Роберт де Ниро
  • американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премий «Оскар»
  • р. 1984
  • Оксана Домнина
  • российская фигуристка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России

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