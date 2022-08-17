общество
Какой сегодня день: даты и события 17 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 августа 2022 года.
- День секонд-хенда. 17 августа отмечается День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда.
Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Уважающие себя магазины никогда не примут на продажу товар совсем уж откровенно низкого качества или состояния.
Как правило, магазин, берущийся за продажу такого товара, получает с продажи процент или комиссию. Отсюда и название – комиссионный магазин.
Сдавший товар на продажу человек остаётся его владельцем до продажи и, получив после сдачи товара чек, вправе забрать свою вещь из магазина в любой момент, если по каким-то причинам передумает её продавать.
- Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В этот день отмечают память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), которая жила в 4 веке и была знатной римлянкой. В числе 9000 христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.
О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить, и принести домой, где матери варили из нее ароматное малиновое варенье на зиму.
На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.
Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», — просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало — даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», — говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.
Именины в этот день
- Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен
Знаменательные даты и события
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