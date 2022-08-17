Глава государства Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Как сообщает региональная пресс-служба, губернатор РО В. Голубев включен в состав совета. В региональный список вошли также руководители исполнительной и законодательной власти восьми субъектов России.

Отметим, совет состоит из руководителей федеральных органов власти, глав краев, республик, областей, городов, районов и сельских поселений. Сам же совет возглавляет президент РФ.

Основными задачами совета является подготовка предложений по осуществлению госполитики по развитию местного самоуправления, определению приоритетных направлений ее реализации.